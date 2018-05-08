В Краснодаре прошел матч четвертого тура чемпионата края по футболу

На стадионе «ГНС-Спартак» одноименный клуб принимал «Кубань-3».

Поддержать «красно-белых» пришли жители Пашковского района.

«Легче намного играть, когда болельщики поддерживают. Сначала их не было, и как-то сложновато было, когда, например, ничья выходила. Сейчас с их поддержкой нам гораздо легче играть», — сказал игрок ФК «ГНС-Спартак» Никита Никитин.

Хозяева поля поддержку оценили и отплатили отличной игрой. В первом тайме спартаковцы забили дважды: отличились Сморкалов и Забуга. А когда, спустя пять минут после перерыва, «красно-белые» отличились вновь, «желто-зеленые» практически бросили играть: пропустили еще четырежды, а забили всего лишь раз. И потерпели пока что самое крупное поражение в этом сезоне — 1:7. Однако главный тренер «Кубани-3» Дмитрий Туренко признал, что причины у этой неудачи объективные.

«Молодые ребята, видно, на них жара действует. По большому счету, команда состоит из трех групп. Это 2001-й, 2000 год, который тренируется со мной, и 2000-й, который тренируется с «Кубанью-2». То есть целости в тренировочном процессе нет, я собираю команду практически на игру», — пояснил главный тренер ФК «Кубань-3» Дмитрий Туренко.

«Кубань-3» в этом сезоне пока идет без очков. Четыре игры, четыре поражения и последнее место в таблице. А вот «Спартак» среди лидеров: в их активе девять очков и третья промежуточная позиция.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник