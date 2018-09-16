В Краснодаре прошел молодежный научно-технический фестиваль «От винта!»

Мероприятие проводилось с 14 по 16 сентября в выставочном центре «Экспоград».

Власти Краснодарского края планируют запустить в регионе масштабную экскурсионную программу, в рамках которой школьники смогут выбрать и посетить различные предприятия, чтобы определиться с выбором профессии. Об этом на открытии фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Мы планируем такую работу, чтобы дети нашли себя. Нужно, чтобы уже на этом этапе дети понимали, где они хотели бы развиваться. И только попробовав, они смогут или утвердиться в своем решении, или сказать: «Нет, это мне не подходит, мое другое»», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что в такие экскурсии стоит вовлечь как можно больше детей. При этом он подчеркнул, что школьникам надо дать возможность самостоятельно решить, куда они хотели бы сходить.

«Дети же все разные: есть гуманитарии, есть технари. Давайте решать этот вопрос не «сверху», а «снизу»: проведем опрос в школах и спросим, какому ребенку где было бы интересно, какое бы предприятие он посетил. Это может быть не промышленное предприятие, а аграрное, туристическое, транспортное — какое направление назовет, туда на экскурсию и пойдет, а уж предприятия мы найдем», — добавил он.

Губернатор участвовал в открытии фестиваля «От винта!» и осмотрел выставку работ школьников и студентов. Свои проекты представили дети и молодые люди из всех регионов Южного федерального округа. Например, ученики младших классов из Калмыкии придумали и презентовали роботов-волонтеров, студенты Севастопольского государственного университета рассказывали о строящемся судне «Пионер-М», в разработке которого принимали участие, крымчане представили конфеты из оставшегося после производства вина винограда, а молодые люди из Адыгеи — пшеничный хлеб с добавками, которые делают его не только полезным, но и разноцветным, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край представил более 50 проектов. Это судостроение, авиация, роботехника и электронасекомые. Экспозиция региона площадью 200 кв. м состояла из трех блоков: выставочного, научно-образовательного и развлекательного. Свои разработки показали школьники, студенты, а также молодые ученые со всего мира. В рамках фестиваля сформируют витрину проектов регионов.

Материал об открытии фестиваля смотрите здесь.

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