В Краснодаре прошла историко-патриотическая акция «Цветы у обелисков»

Участие в мероприятии приняли представители каневского отделения Всероссийского общества инвалидов и жители краевого центра.

Экскурсия по памятным местам Краснодара была посвящена 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Участники патриотической акции посетили воинские захоронения, мемориалы, памятники и музеи краевой столицы.

«Посещать мемориалы и обелиски города — значит, отдавать дань уважения защитникам, узнавать больше об истории Краснодара», — сказал председатель комитета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма городской думы Дмитрий Коломиец.

Акция стартовала у мемориального комплекса «Вечный огонь» на площади Памяти Героев. Затем участники экскурсии посетили Всесвятское кладбище — старейшее в городе, основанное в 30-х годах XIX века. Мероприятие продолжилось посещением Выставочного зала боевой славы и музея военной техники под открытым небом на территории парка имени 30-летия Победы. Экскурсанты побывали в сквере имени Жукова и в музее-заповеднике имени Фелицына. Завершилась экскурсия посещением «Обелиска воинам 46-й армии» у парка «Солнечный остров», который установлен в память об освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации города.

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