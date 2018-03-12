В Краснодаре проведут бесплатную экскурсию «Главная улица Красная»

Пешеходная экскурсия пройдет 15 марта в 10:00 в рамках проекта «День добрых дел».

Путешествие по главным достопримечательностям города стартует с площади у Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Участники экскурсии посетят знаковые места: памятники императрице Екатерине II, поэту Александру Пушкину, художнику-живописцу Илье Репину. Услышат историю создания городской скульптуры «Собачкина столица», памятника «Основателям земли кубанской», барельефа «Старый город» и других архитектурных памятников.

Всего в акции «День добрых дел» гостям и жителям города представят тематические экскурсии «Цветы у обелисков», посвященные истории Великой Отечественной войны, экскурсии об истории основания города «Екатеринодар — казачий град» и другие, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

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