В Краснодаре рабочие приступили к разбору кровли поврежденного при взрыве дома

Мэрия Краснодара 12 марта сообщила о ходе аварийно-восстановительных работ в доме на улице Славянской. Ход работ курирует вице-мэр Владислав Ставицкий.

По словам заместителя главы города, специализированная компания провела комплексный анализ повреждений, составила акт и рекомендации по демонтажу аварийных конструкций.

«В строгом соответствии с этими рекомендациями ведутся работы специальной бригадой, состоящей из сотрудников МЧС и компании, у них есть опыт проведения таких работ», — рассказал Ставицкий.

Он добавил, что рабочие убрали часть кирпичной кладки и приступили к разбору кровли. После того, как пострадавшие конструкции разберут и демонтируют, эксперты продолжат обследование дома и дадут окончательные рекомендации по его дальнейшему ремонту и эксплуатации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Жильцы трех подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры.

В Краснодаре жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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