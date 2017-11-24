В Краснодаре разработали концепцию оформления к Новому году и Рождеству

Девиз концепции — «Город. Архитектура. Геометрия».

«Примеры праздничного убранства объектов потребительской и социальной сфер, общественного транспорта, мостов, путепроводов и остановок, которые отражены в Новогодней концепции — 2018, помогут создать единый стиль Краснодара в канун Нового года и Рождества. Это современно и поможет подчеркнуть красоту городских пейзажей», — сказала замначальника отдела городской среды департамента архитектуры Наталья Астахова.

Новый альбом со слайдами новогоднего декора Краснодара разработала творческая группа. В нее вошли художники и дизайнеры, специалисты отдела городской среды департамента архитектуры. Специалисты работали над концепцией более двух месяцев.

При оформлении рекомендуют применять стилизованные геометрические фигуры, такие как шары¸ спирали, кубы. Их могут размещать при декорировании входов, фасадов, витрин, а также при украшении прилегающих к объектам торговли и социальной сферы территорий. Дизайнеры советуют использовать светодиодные гирлянды в золотистых, серебряных, желтых и сине-голубых тонах. В альбом новогодней концепции вошли и слайды примеров праздничной подсветки зданий, витрин, остановок с использованием изображений снежинок и звезд.

Рекомендуется использовать изображения стилизованных часов и деталей часовых механизмов в золотисто-серебряных тонах. Отмечается, что это символизирует смену времен. Такие детали предлагают для украшения новогодних деревьев перед торговыми центрами и витрин. Светодиодными гирляндами должны быть украшены трамваи на самых популярных маршрутах.

Праздничное убранство в соответствии с разработанной концепцией город должен приобрести в декабре, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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