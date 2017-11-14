В Краснодаре сборная Нигерии по футболу выиграла у Аргентины

Товарищеский матч прошел 14 ноября на стадионе «Краснодар».

Счет на 27-й минуте матча открыл игрок сборной Аргентины Эвер Банега. На 36-й минуте Серхио Агуэро упрочил результат южноамериканской команды.

В конце первого тайма игрок Нигерии Келечи Ихеаначо сумел отыграть одно очко для своей команды. Во второй половине игры нигерийцы отличились трижды. Дубль оформил Алекс Ивоби (52, 73), еще один гол забил Брайан Идову (54). Итог встречи — 2:4 в пользу сборной Нигерии.

На матче присутствовали 22 тыс. 739 зрителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не прилетел на матч в Краснодаре.

Ранее сборная России по футболу проиграла команде Аргентины со счетом 0:1.

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