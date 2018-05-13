В Краснодаре состоится концерт ансамбля «Адажио»

Коллектив филармонии имени Пономаренко выступит на сцене Краснодарского музыкального театра 19 мая.

«Адажио» — постоянный участник краевых, всероссийских концертов и проектов федерального и международного уровня. В репертуаре ансамбля — классическая и современная музыка, хиты отечественных и зарубежных композиторов. Артисты поют на русском, итальянском, английском языках.

Программа предстоящего музыкального вечера состоит из 24 произведений. Это мировые хиты, советские шлягеры, современные эстрадные песни.

В концерте примут участие заслуженные артистки Кубани Гюльнара Низамова и Наталья Бызеева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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