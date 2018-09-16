В Краснодаре состоялся фестиваль популяризации науки Geek Picnic

Площадки фестиваля работали 15 и 16 сентября в парке имени 30-летия Победы. Мероприятие 16 сентября посетил глава Краснодара Евгений Первышов.

В первый день фестиваль посетили около 4 тыс. человек. Для гостей в течение двух дней организованы более 30 активностей.

«Видно, что этот фестиваль интересен горожанам. Несмотря на дождь, здесь много гостей, которые купили билеты и пришли принять участие. Это — яркое доказательство популярности фестиваля. Значит, такие позитивные и познавательные мероприятия нужны городу, мы будем их обязательно поддерживать», — сказал Евгений Первышов.

Глава города прошел по площадкам фестиваля вместе с продюсером Geek Picnic в Краснодаре Серафимой Чичевой. Она рассказала, что второй фестиваль стал значительно больше по количеству активностей и площадок по сравнению с первым — сейчас для посетителей организовано более 30 видов активности. Для детей — ментальная арифметика, скорочтение, создание компьютерных игр. Юных участников учат программировать роботов, создавать модели для 3D-принтеров, добывать электричество из овощей и фруктов. Для взрослых организованы лекции, квесты, научный стендап, стрельба из лука, гонки дронов. Также в рамках фестиваля проходят чемпионаты и соревнования по различным видам игр, косплей-шоу, розыгрыши призов.

Во время фестиваля 15 сентября провели игру «Что? Где? Когда?», в качестве ведущего выступил Александр Друзь. Перед гостями выступили известные ученые, популяризаторы науки, музыканты и блогеры, которые специально приехали в Краснодар.

Хедлайнерами вечерней музыкальной программы, которая начнется 16 сентября в 20:00, станут «Наадя» и Pompeya, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фоторепортаж с фестиваля Geek Picnic смотрите здесь.

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