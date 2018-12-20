В Краснодаре у школ № 24 и 94 сделали освещение пешеходных переходов

На пешеходных переходах у школ на улицах Новгородской и Тепличной построили автономные системы освещения, работающие от солнечных батарей.

Установили также новые дорожные знаки и сделали искусственные неровности.

«В течение лета по программе «Безопасные и качественные дороги» у школ было смонтировано около 40 опор, светофоры на которых постоянно мигают желтым светом. До конца этого года закончат работу по монтажу более десяти специальных автономных систем освещения у школ и детсадов», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он добавил, что у школ специалисты обновляют дорожную разметку. Там, где необходимо, устанавливают дополнительные дорожные знаки, пешеходные ограждения, монтируют искусственные неровности, ограничивающие скорость движения автомобилей вблизи образовательных учреждений.

Работы по монтажу дополнительного уличного освещения у пешеходных переходов школ продолжат в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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