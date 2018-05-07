В Краснодаре в честь юбилея кубанского иллюстратора покажут «Красивые книжки»

Экспозиция в отделе редкой книги Краснодарской краевой универсальной библиотеки имени А. С. Пушкина посвящена 135-летию со дня рождения Дмитрия Митрохина.

На выставке «Красивые книжки» представлены издания, оформленные Митрохиным, а также работы, рассказывающие о его деятельности в качестве книжного иллюстратора.

Центральное место занимает факсимильное издание «Подарочной серии» детских книг издательства И. Н. Кнебель, которая выходила в 1906-1918 годах. Читатели библиотеки могут увидеть оформленные художником издания «Маленький Мук», «Корабль-призрак» и «Жизнь Алмансора» Вильгельма Гауфа.

В области малых графических форм особое место занимает книжный знак. Художник выполнил почти 50 экслибрисов — большая часть их относится к 1919-1923 годам.

Выставка продлится до конца мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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