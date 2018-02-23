В Краснодаре в День защитника Отечества возложили венки к Вечному огню

В церемонии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных и молодежных организаций, военнослужащие, казаки.

Вместе с Кондратьевым отдать дань памяти погибшим пришли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, член Совета Федерации Федерального собрания от края Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по краю аппарата полпреда РФ в ЮФО Алексей Ермаков, начальник УФСБ по региону Игорь Колосов, первый зампрокурора Кубани Владислав Малкин, начальник регионального ГУ МВД РФ Владимир Виневский, мэр Краснодара Евгений Первышов. Они возложили венки к Вечному огню.

Собравшиеся почтили память ушедших защитников Отечества минутой молчания. Затем военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем. Военный оркестр исполнил гимны России и Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем защитника Отечества.

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