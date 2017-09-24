В Краснодаре в ряды казачат приняли 380 первоклассников

Торжественная церемония прошла 24 сентября. С посвящением детей из 13 первых классов начальной школы поздравил мэр Евгений Первышов.

Первоклассники произнесли слова торжественного обещания казачат: учиться на «хорошо» и «отлично», слушать родителей и уважать педагогов, быть примером для других учеников.

«Сегодняшняя церемония проходит в знаковом для Краснодара месте — напротив памятника Екатерине Великой, даровавшей казакам кубанские земли в вечное владение, и рядом с собором имени Александра Невского, где как раз в эти минуты проходит торжественная служба. Сегодня для вас важный день, вы произносите слова торжественного обещания казачат. Хочу поздравить с этим событием ребят и их родителей. Рассчитываю, что вы будете бережно хранить казачий уклад и делать Кубань и Краснодар еще богаче и успешнее», — сказал Евгений Первышов.

В торжестве приняли участие атаман Екатеринодарского районного казачьего общества, первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, настоятель Свято-Покровского храма, войсковой священник Кубанского казачьего войска протоиерей Иоанн Гармаш, а также директора школ, родители казачат, горожане и гости кубанской столицы.

Протоиерей Иоанн Гармаш провел краткую молитву. Юным казачатам вручили подарки: книги и методические пособия по истории кубанского казачества, флаги и копии реликвий Кубанского казачьего войска. Казаков-наставников на церемонии наградили памятной медалью «80 лет Краснодарского края».

В краснодарских школах в 2017–2018 учебном году укомплектовано 317 казачьих классов, в них обучаются около 9,3 тыс. школьников. Учебный план классов казачьей направленности предусматривает изучение основ православной культуры, истории кубанского казачества и его традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

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