В Краснодаре впервые прошел фестиваль науки и технологий Geek Picnic

На территории проведения фестиваля 16-17 сентября проходили лекции о науке и разработках будущего.

Цель мероприятия — популяризация науки, технологий и искусства. В парке имени 30-летия Победы развернулись исследовательские лаборатории, опытные станции и планетарий.

«Можно прийти семьей и показать уже сегодня нашим детям, что заниматься наукой, образованием не скучно, а интересно и увлекательно», — сказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

За два дня фестиваля ученые, представители IT-сферы, художники прочли более 30 лекций. На Geek Picnic говорили обо всем — от рождения планет до разработок будущего, которые сейчас кажутся фантастикой.

Фоторепортаж о том, как прошел Geek Picnic в Краснодаре, смотрите здесь.

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