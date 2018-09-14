В Краснодаре временно изменят движение семи трамвайных маршрутов

Из-за замены трамвайного полотна на пересечении улиц Калинина и Тургенева 15 и 16 сентября в вечернее время изменится схема движения трамваев № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21.

Работы на этом участке ведутся в рамках капитального ремонта Тургенева. В ночное время специалисты КТТУ выполнят перекладку более 20 м трамвайных путей. Новое полотно сделают на одном уровне с проезжей частью.

Трамваи маршрута № 2 улица Индустриальная — улица Декабристов с 21:40 будут следовать от Индустриальной до разворотного кольца улицы 40 лет Победы. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от Индустриальной в 21:06, от Декабристов — в 21:47.

Трамваи маршрута № 3 Западное депо — улица Декабристов с 21:40 будут следовать от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-1, с 22:10 — от Западного депо до Юбилейного микрорайона. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от Западного депо в 21:26, от Декабристов — в 22:16.

Трамваи маршрута № 6 Юбилейный микрорайон — Димитрова с 22:00 будут следовать из Юбилейного микрорайона в Западное депо. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся из Юбилейного микрорайона в 21:31, от Димитрова — в 22:00.

Трамваи маршрута № 7 Западное депо — Димитрова с 21:50 будут следовать от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-1. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от Западного депо в 21:15, от Димитрова — в 22:10.

Трамваи маршрута № 11 Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-1 с 22:30 будут следовать из Юбилейного микрорайона в Западное депо. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся из Юбилейного микрорайона в 22:07, от ж/д вокзала Краснодар-1 — в 22:01.

Трамваи маршрута № 15 Ж/д вокзал Краснодар-1— улица Солнечная с 22:10 будут следовать от вокзала в Западное депо. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от ж/д вокзала Краснодар-1 в 21:45, от Солнечной — в 21:53.

Трамваи маршрута № 21 Юбилейный микрорайон — улица Солнечная с 21:40 будут следовать из Юбилейного микрорайона в Западное депо. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся из Юбилейного микрорайона в 2:12, от улицы Солнечной — в 22:04, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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