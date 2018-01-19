В Краснодаре временно изменят один автобусный и шесть троллейбусных маршрутов

Изменения связаны с ремонтом коллектора на пересечении улиц Октябрьской и Ленина.

Общественный транспорт будет курсировать по другому пути с 20 по 21 января. Троллейбусы маршрутов № 2, 4, 6, 12, 31 и автобусы маршрута № 2Е, двигающиеся в сторону к ж/д вокзала и микрорайона Гидростроителей, будут следовать по улицам Октябрьской, Буденного, Кубанской набережной, Мира и далее по обычным трассам. В обратном направлении они будут следовать по стандартным маршрутам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

Троллейбусы маршрута № 9 будут работать по укороченной трассе — от бальнеолечебницы до Центрального колхозного рынка.

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