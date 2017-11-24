В Краснодаре встретили икону Богородицы «Скоропослушницы»

Икона будет доставлена в Армавир вечером 24 ноября.

Как только образ прибыл в краевую столицу, служители армавирского Свято-Никольского кафедрального собора провели литургию в одном из терминалов краснодарского аэропорта.

По словам настоятеля, путешествие иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы» из Греции на Кубань было запланировано еще год назад.

«Были в монастыре, пантократор служил литургию. Там освятили эту икону вместе с игуменами. Игумен монастыря — отец Гавриил, к сожалению, не смог прибыть сегодня, мы его приглашали тоже. После этого икона проделала вот такой дальний путь и приехала к нам на Кубань. Икона подарена для армавирской епархии, но я считаю, что это подарок для всей Кубани», — сказал епископ Армавирский и Лабинский Игнатий.

Икона представлена в молении в рост. Оригинал образа находится в Афонском монастыре. Перед ее обликом прихожане просят о благополучии и счастье в семье. Увидеть образ 26 ноября смогут все желающие. Божественная литургия в Свято-Никольском кафедральном соборе Армавира начнется в 9:00.

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