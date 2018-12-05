В краснодарском музее расскажут, как встречают Новый год в Японии

Лекция пройдет в художественном музее имени Ф. А. Коваленко в рамках выставки «Прогулка в снежный день».
С традициями Японии посетителей познакомят сотрудники музея. Они расскажут об истории праздника, традициях и современных тенденциях встречи Нового года в Стране восходящего солнца, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.
Краснодарцы в ходе лекции узнают об особом смысле атрибутов и талисманов, сопровождающих подготовку к Новому году.
Мероприятие начнется 13 декабря в 19:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка «Прогулка в снежный день» открылась в краевом центре в ноябре. В ее рамках краснодарцев учили копировать гравюры и играть в го.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту