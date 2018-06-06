В краснодарском «Одном театре» пройдет премьера спектакля «С училища»

06 июня в 13:55

Постановка по пьесе белорусского драматурга Андрея Иванова пройдет 18-21 июня.

Спектакль поставил режиссер Арсений Фогелев.

«Суровая история о непростой любви пэтэушницы и интеллигента. Здесь есть любовь, предательство, убийство, смерть, здесь бушуют нешуточные шекспировские страсти, здесь конфликтные и экстремальные ситуации раскрывают самые темные стороны героев, и те то и дело решаются на безрассудные поступки и совершают роковые ошибки», — сообщается на сайте «Одного театра».

Пьеса написана в 2016 году во время Международной драматургической лаборатории в Минске.

Спектакль рассчитан на аудиторию 18+.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник