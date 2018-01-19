В Краснодарском художественном музее представят выставку «Фронтовые дороги. 1943»

Экспозиция, посвященная 75-летию со Дня освобождения Кубани и Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков, будет работать с 25 января.

На выставке представят 35 произведений живописи, графики и скульптуры, созданных в разные годы художниками-фронтовиками, а также авторами послевоенных поколений. В экспозицию войдут 27 архивных фотографии.

Снимки, рассказывающие о событиях и героях Сталинградской битвы, предоставлены для проекта из частной коллекции. Это подлинные авторские фотоотпечатки советских фотографов из Москвы: Эммануила Евзерихина, Георгия Зельмы, Семена Фридлянда и Георгия Липскерова.

Экспозицию, посвященную освобождению Кубани, открывает произведение Вячеслава Суевалова «Реставрация». Оно создано на основе военной фотографии, запечатлевшей родителей художника.

Гости увидят работы Александра Глуховцева, посвященные партизанскому движению, иллюстрации Александра Чечина к книге «Когда на Кубани шли бои», серию рисунков Сергея Дудко «Оборона Кавказа», полотно Петра Ружейникова «Вступление красных частей в Краснодар 12 февраля 1943 года».

Выставка будет работать до 25 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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