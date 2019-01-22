В «Кубанькино» стартовал проект «Маленькие дети большой войны»

Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках кинопроекта краснодарские школьники и студенты узнают истории детей-героев, которые боролись за Победу.

На первую встречу в «Кубанькино» пришли студенты Краснодарского хореографического училища. Им рассказали о кубанских детях — героях войны, которые были убиты фашистами: Мусе Пинкензоне, Венере Павленко и Кларе Навальневой.

Рассказы о героических поступках юных жителей Краснодарского края изложены в книге «Дети Кубани в годы Великой Отечественной». С ними подростков познакомила заведующая отделом краеведческой литературы Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых Лариса Сиряк.

После лекции студентам показали фильм Елены Борисовой «Осенью 1941-го», сообщает пресс-служба «Кубанькино».