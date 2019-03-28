В КубГМУ обсудили борьбу с устойчивыми к антибиотикам бактериями

На базе университета в Краснодаре 28 марта стартовала международная конференция. Ее организовали Кубанский и Смоленский медицинские университеты.

Каждый год в мире около 700 тыс. человек умирают от инфекций, вызванных так называемыми супербактериями. Они устойчивы к антибиотикам. По прогнозам исследователей, в ближайшие 30 лет число жертв этих организмов вырастет до 10 млн человек в год. Это больше, чем от онкозаболеваний. Борьбе с этими бактериями посвятили конференцию на базе КубГМУ.

«Мы выступили инициаторами проведения конференции на нашей базе, чтобы как можно больше наших преподавателей, аспирантов, ординаторов и студентов приняли участие в этой конференции и выступили с докладом. Программа очень интересная, насыщенная, и я думаю, что все пройдет на очень высоком уровне», — сказал ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко.

«Обсуждение вопросов, связанных с разумным применением антибиотиков, преодолением устойчивости, обменом опытом между зарубежными и российскими коллегами, опытом Кубанского государственного медицинского университета и нашего университета в реализации программ, мне кажется, является очень хорошим залогом плодотворного сотрудничества и в дальнейшем», — отметил ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов.

Среди выступающих были ведущие микробиологи России, Германии, Беларуси и Узбекистана. Они рассказывали о самых современных методах и разработках в борьбе с опасными микроорганизмами, среди которых искусственное выращивание бактерий и поиск новых соединений в растениях.

Конференция завершится 29 марта. Как отмечают ее участники, такие встречи повышают качество подготовки медицинских сотрудников.