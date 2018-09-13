В Ленинградском районе открыли новую спортивную площадку

13 сентября в 13:41

Спортобъект построен в станице Крыловской построен в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Стоимость проекта — 4,7 млн рублей, выделенных из бюджетов всех уровней. Многофункциональную площадку площадью 1,2 тыс. кв. м соорудили за два месяца.

«В крае очень спортивная молодежь, поэтому спорт шаговой доступности должен быть нормой. Благодаря федеральной программе по устойчивому развитию сельских территорий и строительству подобных спортплощадок это удается реализовать. Площадки востребованы, они никогда не пустуют. У жителей даже самых отдаленных хуторов и станиц края есть возможность заниматься спортом», — сказал вице-губернатор Андрей Коробка на торжественном открытии объекта.

Ленинградский район — один из самых активных муниципалитетов края по участию в программе «Устойчивое развитие сельских территорий». За последние пять лет в районе появилось десять многофункциональных спортивных площадок, две из них — в 2018 году.

В целом по краю с 2014 года в рамках программы построено 16 подобных спортобъектов. До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию еще пять площадок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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