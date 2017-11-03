В Ленинградском районе прошел фестиваль национальных культур

Праздник устраивают здесь всегда в канун Дня народного единства. Тема «Хоровода дружбы» в этом году — греческая культура.

Греческие блюда можно было не только попробовать, но и сделать самим. Этим многочисленные гости праздника и занялись.

Всего в Ленинградском районе живут представители более 60 национальностей.

«Греки появились на Кубани давным-давно, со времен крещения Руси. Основной наплыв во время Турецкого ига. Заселили все побережье», — рассказал представитель греческой диаспоры Сергей Анфимиади.

За семь лет у фестиваля появились свои традиции. Одна из них — передача самовара хозяевам следующего праздника. Греки вручили главный символ «Хоровода дружбы» русским. Именно они будут героями торжеств в канун Дня народного единства 2018 года.

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