В Ленинградском районе завершат капремонт инфекционного корпуса ЦРБ

С 20 декабря пациентов будут принимать в комфортных условиях.

Типовое здание возвели в 1990-е годы, оно построено по всем принципам безопасности — с разделением потоков больных и боксами с собственными входами. Но еще на этапе строительства были допущены ошибки в структуре кровли, здание поразили грибок и сырость. В прошлом году край выделил деньги на реконструкцию. Крышу привели в порядок и остановили разрушение. Теперь устраняют его последствия.

«Сейчас проводим ремонт первого и третьего этажей, полностью заменили все коммуникации: водоснабжение, отопление, канализацию», — сказал главный врач ленинградской ЦРБ Лев Есаян.

Ремонт обещают закончить к 20 декабря.

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