В мире 11 октября прогнозируют сбои в работе интернета

11 октября в 07:19

Сбои ожидаются из-за смены криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами.

Специалисты утверждают, что речь не идет о глобальных проблемах в работе всемирной сети — пользователей ждут небольшие сложности в течение 48 часов. Могут наблюдаться проблемы с доступом к части ресурсов, долгая загрузка интернет-страниц.

Часть пользователей может иметь проблемы с выходом в сеть, если пользуются провайдером со старым оборудованием.

Предварительно были проведены тестирования, которые показали, что процесс замены ключей создаст минимальные проблемы. Сама процедура смены криптографических ключей стала необходима в результате существенного развития ежедневно возникающих для инфраструктуры угроз, пишут «Известия».

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