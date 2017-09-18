В Москве пройдет выставка краснодарской арт-группы Recycle

Экспозиция Template of Life начнет работу в московском центре современного искусства «Винзавод» 20 сентября.

В тот же день состоится дискуссия «Новая цифровая материальность» в рамках параллельной программы цикла выставок «Прощание с вечной молодостью». В ней примут участие художники Recycle Group Андрей Блохин и Георгий Кузнецов.

В проекте Template of life группа исследует тему взаимодействия человека и машины и демонстрирует, как благодаря технологиям и масс-медиа стремительно меняется мир, подчиняя себе, по мнению авторов, не только мировосприятие, но и волю, сообщает пресс-служба «Винзавода».

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