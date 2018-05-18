В ночь с 19 на 20 мая музеи, библиотеки и галереи Кубани будут работать бесплатно

Кубань 19 мая присоединится к международной акции «Ночь музеев». В этом году мероприятие посвятили «Шедеврам из запасников», а также 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Оригинальную программу готовят 60 культурных площадок края. Гостей постараются удивить редчайшими экспонатами.

«В Таманском музейном комплексе откроют выставку, в рамках которой представят клад, который обнаружили во время строительства Крымского моста. Очень яркие события ждут жителей Краснодара. Открытие состоится в сквере имени Жукова», — рассказала ведущий консультант отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края Олеся Огиенко.

В этом году участие в акции «Ночь музеев» примет тисо-самшитовая роща Кавказкого заповедника. У посетителей будет уникальная возможность встретиться с ночными обитателями, увидеть реликтовые растения в свете фонариков, посмотреть на звезды со смотровых площадок.

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