В Новокубанске открыли памятник основателю крупнейшего сельхозпредприятия района

В Бароновском парке 19 июля установили бюст создателя имения «Хуторок» барона Рудольфа фон Штейнгеля.

Началось мероприятие с костюмированной постановки о жизни барона Рудольфа фон Штейнгеля. На открытии присутствовали председатель районного совета депутатов Евгений Шутов, и. о. мэра Новокубанска Александр Кузьмин, жители города, руководители и работники предприятий и организаций района, сообщает пресс-служба администрации Новокубанского района.

«Мы отдаем дань памяти и уважения неоценимым заслугам барона Штейнгеля перед нашим городом, районом и страной. При этом ставим перед собой цель в ближайшие годы вдохнуть новую жизнь в парковую зону, чтобы она стала настоящим местом притяжения людей всех возрастов», — сказал Александр Кузьмин, сообщается на официальной странице главы Новокубанска в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле одно из самых крупных сельскохозяйственных предприятий района «Хуторок» отметило свое 100-летие.

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