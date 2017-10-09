В Новороссийске определили 23 участка для платных парковок

Общее количество парковочных мест составит более 2 тыс. 611 в составе улично-дорожной сети города и 150-200 парковочных мест ограниченных шлагбаумами.

Приоритетными определены улицы Новороссийской Республики и Коммунистической, а также ж/д вокзал.

«Внедрение платного парковочного пространства повлияет на повышение скорости движения на 10-15%, уменьшит количество правонарушений, связанных с неправильной парковкой, создаст новые рабочие места и увеличит доходы муниципалитета. Кроме того, это скажется на экологической обстановке», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Для удобства водителей будут доступны несколько способов оплаты парковки автомобиля: в паркомат банковской картой, через мобильный телефон через СМС, через приложение в смартфоне или планшетном компьютере и ручные кассовые аппараты у контролеров.

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