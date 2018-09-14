В Новороссийске победителям конкурса «Ученик года» вручили гранты

Школьники также получили почетные грамоты и подарки.

Церемонию награждения победителей городского конкурса провел 14 сентября мэр Игорь Дяченко.

«Ребята такие разные, но всех их объединяет одно — они уже личности. Еще совсем юные, они поразили меня своей энергией, заинтересованностью, открытостью миру, людям, позитивом, желанием познавать новое. Посмотрел на них и, знаете, — я спокоен и за будущее Новороссийска, и за будущее нашей страны. Раз у нас растут такие дети, все в порядке», — отметил глава Новороссийска.

Дяченко пообещал, что в 2019 году количество грантов и номинаций в конкурсе среди школьников будет увеличено, сообщает пресс-служба администрации города.

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