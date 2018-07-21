В Новороссийске после ливня спасатели эвакуировали десять машин

В городе 21 июля за 1 час 20 минут выпала месячная норма осадков.
Об этом сообщил начальник управление по делам ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев. По его словам, большой объем воды пришел со стороны так называемых бугров, в результате центр города был практически парализован.
Спасатели и пожарные вытаскивали и транспортировали застрявшие автомобили. Сейчас вода сошла.
По поручению мэра Игоря Дяченко в городе начали обход домовладений и анализ состояния коллекторов.
Спасатели мониторят уровень воды в реках. В случае необходимости специалисты развернут пункты и эвакуируют людей, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.
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