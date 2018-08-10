В Новороссийске пройдет фестиваль BMW CLUB FEST

Мероприятие проведут с 10 по 12 августа.

Для участия во Всероссийском фестивале заявки подали 44 клуба из 24 регионов.

Организатор — клуб любителей марки BMW черноморского побережья Краснодарского края CLUB BLACK SEA. Его участники проводят благотворительные и патриотические акции, развивают автомобильную культуру в Новороссийске.

На основной площадке парковки у мемориала «Малая земля» разместятся представители автоклубов. Установят сцену, на которой пройдет основная часть программы. Организуют площадку «BMW детям». На ней аниматоры проведут конкурсы и расскажут о ПДД. Для взрослых устроят тест-драйв.

У моря для участников фестиваля определят зону для кемпинга.

«Мы благодарим администрацию Новороссийска за поддержку фестиваля. Все собранные средства пойдут на благотворительность», — цитирует организатора фестиваля Антона Зеера пресс-служба мэрии Новороссийска.

Из-за фестиваля 11 августа с 9:00 до 15:00 перекроют проспект Ленина и участок от улицы Молодежной до разворотного кольца троллейбусов.

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