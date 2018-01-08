В Новороссийске прошла «Рождественская елка атамана — 2018»

В концертном зале Морского вокзала собрались казаки с семьями, всего — около 600 человек.

Атаманы вручили участникам праздника подарки. После концерта детей развлекали у новогодней елки, они танцевали с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками.

Среди почетных гостей мероприятия были помощник депутата Государственной Думы Владимира Синяговского Андрей Фонарев, атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, настоятель казачьего храма Александра Невского протоиерей Василий Симора. Они поздравили присутствующих.

На правах организатора, атаман Новороссийского районного казачьего общества Виктор Юрин преподнес отцу Василию рождественский подарок, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

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