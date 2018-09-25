В Новороссийске в день матча ФК «Черноморец» — «Спартак» ограничат движение

Встреча 1/16 Олимп — Кубка России по футболу состоится 26 сентября.

С 16:00 до 22:00 перекроют движение для автомобилей на улице Советов на участке от улицы Цедрика до Революции 1905 года, на Карла Маркса от Цедрика до Революции 1905 года и на улице Новороссийских партизан — от Советов до Карла Маркса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Ограничения не коснутся общественного транспорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 1/32 турнира «Черноморец» победил «Сочи».

ФК «Краснодар» в 1/16 финала Олимп – Кубка России сыграет с «Авангардом». Матч пройдет 27 сентября в Курске.

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