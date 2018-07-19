В окрестностях Новороссийска открыли маршрут через лес к озеру лотосов

Тропу проложил член Русского географического общества Анатолий Нечаев.

Озеро в Абрау-Дюрсо появилось на месте водохранилища. Местные жители высадили в нем субтропические растения, которые хорошо прижились и теперь покрывают почти всю площадь водоема.

«В период цветения вид на озере открывается необыкновенный. Правда желающих насладиться зрелищем ожидает переход под палящим южным солнцем вдоль виноградных шпалер — удовольствие не из приятных», — рассказали в пресс-службе краснодарского отделения РГО.

Положение исправил Анатолий Нечаев. Он разведал и промаркировал к озеру лотосов альтернативный маршрут, пролегающий через лесной массив. Его протяженность — 9 км.

Ранее Нечаев также нашел удобный путь к руинам античной крепости, сохранившимся неподалеку от поселка Абрау-Дюрсо, и другим объектам туристских маршрутов выходного дня. Теперь на старте новой тропы к озеру лотосов планируют установить баннер с картой и контактной информацией. Описание маршрута выложат в интернет.

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