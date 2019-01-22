В парке «Россия — моя история» краснодарцам расскажут о женщинах на войне

Лекция «У войны не женское лицо» 26 января откроет месячник военно-патриотической работы в мультимедийном парке.

Лекторами станут сотрудницы музея Александра Силина, Екатерина Комиссарова и Наталья Вагнер. Они объяснят, почему в снайперы предпочитали набирать девушек, и расскажут, как кубанские школьницы сражались на войне. Также слушателей познакомят с архивными материалами, в том числе с письмом кубанских девушек-снайперов к землякам. Истории будут сопровождаться музыкой, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в информационном отделе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

Лекция начнется 26 января в 13:00, на нее приглашают всех желающих.