В поликлиниках Кубани заработал новый проект от «АльфаСтрахования-ОМС»

Узнать, как пройти диспансеризацию, получить или заменить полис ОМС, выбрать врача, теперь можно без посещения регистратуры. Новый проект называется «АльфаФон». Это аппарат с удобным интерфейсом, которым может воспользоваться каждый посетитель медицинского учреждения.

— Здравствуйте, «АльфаСтрахование-ОМС», страховой представитель галина. Какой вас вопрос интересует?

— Как я могу пройти диспансеризацию? Город Краснодар.

— Пройти диспансеризацию вы можете в амбулаторно-поликлиническом отделении, проезд Репина.

Такую возможность уже оценили сотни пациентов поликлиник. Врачи говорят, что новый проект снижает нагрузку на медработников.

«Установка «АльфаФона» облегчает работу медицинским регистраторам. Связано это с тем, что меньшее количество людей обращется за справочной информацией в окно регистратуры», — пояснила главный врач поликлиники № 1 Краснодара Ирина Ковригина.

Аппараты в медучреждениях установил краснодарский филиал компании «АльфаСтрахование-ОМС». Как отмечают специалисты, сегодня самые частые вопросы у жителей Кубани — диспансеризация, консультация по правам застрахованных и оформление медицинских полисов.

«Этот проект прежде всего — в помощь нашим пациентам. Одним нажатием на кнопку пациент попадает в единый информационный центр. Страховой представитель дает ему необходимую информацию», — отметила руководитель Управления защиты прав застрахованных Краснодарского филиала «АльфаСтрахования-ОМС» Марина Москалева.

Страховая компания сегодня является одной из самых востребованных и стабильных в регионе. Защиту своих прав ей доверяют больше 4 млн жителей Кубани.

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