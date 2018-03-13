В поселке Северном под Краснодаром отключат водоснабжение

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») заменили сети магистрального водопровода длиной 700 м и диаметром 100 мм в поселке Северном.

Работы проводили на улице 2-я Дорожная между 6-й Тихой и 3-й Трудовой. Сейчас идет подключение нового водопровода к действующим сетям водоснабжения поселка. Это заключительный этап работ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Отмечается, что мероприятия по переврезке сетей осложнены большим количеством ответвлений частных трубопроводов. Они требуют индивидуальных переключений.

В связи с необходимостью отключения магистрального трубопровода с зоной влияния на жилые застройки в поселке Северном 14 марта с 10:00 до 17:00 приостановят водоснабжение.

«Краснодар Водоканал» приносит жителям извинения за временные неудобства.

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