В поселке Северном под Краснодаром отключат водоснабжение

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») заменили сети магистрального водопровода длиной 700 м и диаметром 100 мм в поселке Северном.
Работы проводили на улице 2-я Дорожная между 6-й Тихой и 3-й Трудовой. Сейчас идет подключение нового водопровода к действующим сетям водоснабжения поселка. Это заключительный этап работ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.
Отмечается, что мероприятия по переврезке сетей осложнены большим количеством ответвлений частных трубопроводов. Они требуют индивидуальных переключений.
В связи с необходимостью отключения магистрального трубопровода с зоной влияния на жилые застройки в поселке Северном 14 марта с 10:00 до 17:00 приостановят водоснабжение.
«Краснодар Водоканал» приносит жителям извинения за временные неудобства.
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