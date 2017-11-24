В Приморско-Ахтарске стартовало краевое первенство по мини-футболу

Участие в открытом турнире принимают девять команд, спортсменам по 14-15 лет.

Все коллективы поделены на две группы. В них игры пройдут по круговой системе, и лучшие две команды выйдут в полуфинал. Открыла первенство игра хозяев площадки — команды «Азовец» и «Кристалла» из Успенского района. Хозяева забили первыми, владели преимуществом, но позволили сопернику сравнять счет. Но в конце матча игроки «Азовца» отправили в ворота соперника еще один мяч и одержали победу — 2:1.

«Этот турнир очень важен, потому что это первенство Краснодарского края. У нас давно не было таких турниров. Летом был финал Кубка губернатора, а сейчас такие соревнования в Приморско-Ахтарске. Для нас и остальных команд первенство имеет большое значение», — объяснил тренер команды «Азовец» Юрий Политов.

В другой игре команда школы имени Майстренко из Красноармейского района сразу пропустила два мяча от кущевского «Сокола», но футболисты нашли в себе силы ответить. Однако довести дело до ничейного результата не получилось: кущевцы забили еще дважды и выиграли 4:2.

«Матч был тяжелый. Сначала забили два мяча, потом команда соперников отыгралась. Нас тренер немножко взбодрил, и мы вышли и забили еще два и одержали победу», — рассказал игрок команды «Сокол» Сергей Болотов.

«Соперник был у нас достаточно опытный. Говорят, в том году они второе место здесь взяли. Поэтому мы сделали выводы: надо больше и агрессивнее играть и реализовывать свои моменты», — отметил игрок команды СШ им. Майстренко Назар Першин.

В первый день соревнований состоялись шесть матчей. Полуфинальные игры пройдут 25 ноября, а финал и матч за бронзу — 26 ноября.

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