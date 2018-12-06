В Приморско-Ахтарском районе открыли сквер «Казачий»

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в станице Бриньковской появилось новое место для отдыха взрослых и детей.

Общая стоимость проекта составила 23,4 млн рублей, из них 12,6 млн рублей было выделено по федеральной программе благоустройства.

Как уточнили в районной администрации, раньше зеленая зона в центре станицы Бриньковской не была ничем оборудована, а поэтому — не востребована. Теперь территорию благоустроили, создали сквер. В нем уложили 3,2 тыс. кв. м тротуарной плитки, сделали детскую игровую площадку, организовали асфальтированную стоянку и подъездные пути, установили систему видеонаблюдения. За счет внебюджетных средств построили скейт-площадку для занятий экстремальными видами спорта.

«Сквер решили назвать «Казачьим», потому что станица Бриньковская известна своими казачьими традициями. У нас много казаков и мощное казачье общество», — отметили в администрации.

В 2018 году на реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае выделили 1,5 млрд рублей. Работы, запланированные на этот год в муниципалитетах, завершаются. Их выполнение контролирует краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

В 2019 году реализация проекта будет продолжена на новых объектах. На следующий год предусмотрен аналогичный объем средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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