В РФС заявили о сожалении, что нельзя отменить желтую карточку Федору Смолову

Также из-за ошибок судьи в матче ФК «Краснодар» — «Арсенал» РФС отправил в отставку главу Департамента судейства и инспектирования.

Об этом рассказал и. о. главы РФС Александр Алаев.

«РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров», — сказал он.

Алаев добавил, что в РФС понимают, какой резонанс вызвала ситуация в матче «Краснодар» — «Арсенал», когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку форварду горожан Федору Смолову.

«Так получилось, что она стала для игрока четвертой, и соответственно Смолов будет вынужден пропустить очень важный матч в борьбе за медали с ЦСКА. Увы, нормы действующего регламента не позволяют отменить желтую карточку, о чем мы сожалеем. Убежден, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были. Но мы также понимаем, что Российскому футбольному союзу необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании Бюро Исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством», – цитирует Алаева «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 14 апреля в домашнем матче разгромил тульский «Арсенал». На 34-й минуте матча Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА.

Смолов раскритиковал судейство матча с «Арсеналом».

КДК не стал отменять желтую карточку нападающему ФК «Краснодар» Федору Смолову.

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