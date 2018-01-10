В России появится виртуальный помощник по здоровому образу жизни

Виртуальный робот-собеседник ответит на часто задаваемые вопросы и подскажет, как организовать донорскую акцию.

Координационный центр по донорству крови при Общественной палате РФ и Национальный фонд развития здравоохранения в 2018 году запустят чат-бот по донорству крови и ее компонентов и здоровому образу жизни. Это будет виртуальный робот-собеседник в социальных сетях — он круглосуточно ответит на вопросы пользователей о том, как стать безвозмездным донором крови, как правильно подготовиться к донации, в чем польза регулярного донорства, какие привычки помогают вести здоровый образ жизни. Чат-бот будет разработан для Telegram и мессенджера Facebook.

Также виртуальный помощник подскажет, как организовать донорскую акцию, в том числе силами общественной организации, покажет видеоролики о донорском движении, сообщит новости о ходе межрегионального марафона «Достучаться до сердец» и других мероприятиях в сфере безвозмездного донорства крови. Пока донорский чат-бот не имеет имени: как он будет называться, решат частники донорского движения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Вернуться на ленту

Источник