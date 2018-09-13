В России предложили отказаться от раздела жилья военных при разводе

Федеральная служба охраны предлагает сделать жилье, приобретаемое военнослужащими в рамках военной ипотеки, неотчуждаемым при разводе.

Служба представила такой законопроект на сентябрьском заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

По условиям вступившего в силу в 2005 году закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» право на безвозмездный кредит на покупку жилья получили в том числе и подчиненные федеральных силовых министерств и спецслужб, где они проходят военную службу. Квартиры для военнослужащих ФСО также приобретаются на средства банковского целевого жилищного займа с последующим погашением кредита за счет государства.

Кредит единоразовый, но часто его оказывается недостаточно для военных, разделивших купленную квартиру после развода как совместное имущество.

Это приводит к снижению гарантированных государством жилищных прав военных, указывает ФСО и предлагает сделать купленные с помощью военной ипотеки квартиры неотчуждаемыми. Служба полагает, что жилье военных может приобрести новый юридический статус, так как согласно практике Верховного суда режим общей совместной собственности супругов распространяется на купленное в браке имущество, но не на личные средства одного из супругов.

Кредит же дается военному в виде фиксированной суммы без учета его семейных обстоятельств, и члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору. Обосновав таким образом личный характер собственности на кредит, ФСО предлагает считать, что и имущество, приобретенное на его средства в период брака, не является общей собственностью. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства это предложение раскритиковал, назвав его необоснованным. По мнению экспертов совета, кредит на военное жилье является трудовым доходом, а он, согласно Семейному кодексу, является общим имуществом супругов в браке.

Однако, как считают участники совета, у законопроекта есть все шансы быть рассмотренным Госдумой, пишет «Коммерсантъ».

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