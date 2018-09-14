В России предложили законодательно закрепить понятие «фитнес»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев и член этого комитета, кубанский боксер Дмитрий Пирог внесли на рассмотрение нижней палаты проект закона.

Предлагается закрепить понятие «фитнес», поправки внести в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что увеличение доли россиян, которые ведут здоровый образ жизни и систематически занимаются физкультурой и спортом, зависит от доступности и качества предоставляемых услуг в сфере фитнеса. Подчеркивается, что в действующем законодательстве вопрос правового регулирования фитнеса должным образом не отражен.

Отсутствуют нормы, содержащие легальное определение «фитнес», подходы к реализации правового регулирования в этой сфере.

Как говорится в пояснительной записке, «в законопроекте содержится ряд дополнений действующего законодательства, включая закрепление понятия фитнеса, отражающее особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, касающиеся регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемой спортклубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта».

Проект не устанавливает расходные обязательства России, субъектов РФ и муниципальных образований, сообщает «Р-Спорт».

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