В России предложили запретить врачам и учителям принимать подарки

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам.

Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.

Он добавил, что популярная у пациентов практика благодарить врачей коньяком является сомнительной.

«Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», — заявил Баснак.

Сейчас работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тыс. рублей. В случае, если законопроект примут, вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.

За нарушение работникам грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом.

Кроме того, правительство планирует создать перечень должностей в организациях, замещение которых связано с коррупционным риском, сообщает РИА «Новости».

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