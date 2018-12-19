В России при храмах планируют открыть духовно-спортивные центры

Их открытие пройдет в рамках масштабной программы, реализуемой движением «Сорок сороков» и патриаршей комиссией по физической культуре и спорту.

«Занимаясь спортом при храмах, дети будут получать не только спортивную подготовку, но и духовные наставления, воспитываться на примерах великих соотечественников и в соответствии с традиционными и патриотическими ценностями», — рассказали представители движения.

Первый спортивный клуб откроют 19 декабря в Москве при храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Планируется, что духовно-спортивные центры при храмах откроют по всей стране. Их назовут именами православных воинов и святых, сообщает телеканал «360».

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