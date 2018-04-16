В России за год музеи посетили 125 млн человек

Театры в 2017 году посетили 40 млн человек. Это число стало рекордным.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец на итоговой коллегии Минкультуры 16 апреля отметила, что основной задачей в культурной сфере было создание культурного пространства не только в Москве, но и во всех регионах. Она сказала, что эта задача успешно выполнена, но всегда есть куда двигаться дальше.

По словам Голодец, в прошлом году в российских театрах число посетителей составило 40 млн человек — это рекордная цифра. Музеи за прошлый год посетило также рекордное число человек — 125 млн, сообщает РИА «Новости».

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