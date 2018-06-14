В садах Туапсинского района приступили к сбору персиков

Раньше всех поспел сорт «Фаворит». Фрукты созрели с опережением на 2,5 недели, чем удивили опытных агрономов.

Это произошло из-за слишком теплых зимы и весны. Теперь садоводы вручную собирают первый урожай.

«Хорошие персики, крупные. Лучший сорт — отборный, персики поменьше — это уже первый сорт, а еще чуть меньше — второй», — рассказал сборщик персиков Дмитрий Хандримайло.

Диаметр идеального персика — 5 см. Именно так в этом совхозе определяют, поспел ли товар. За смену аграрии собирают до 150 кг фруктов. Одновременно работают около 30 человек. Примерно через две недели коллектив сборщиков увеличат вдвое — на подходе «Король» и «Анна» — новые сорта персиков. Работать сборщики будут до августа. Этот сезон в Туапсинском районе обещает быть урожайным, в планах — получить 300 т плодов.

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