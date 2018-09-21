В санатории «Лаба» на Кубани расскажут о методиках оздоровления при помощи snp-терапии

Там проходит научно-практическая конференция в рамках государственной программы «Здоровье здоровых людей».

Snp-терапия — это стимуляция активности мозга с заранее заданными характеристиками и прогнозируемым результатом.

«На пальцы надеваются датчики, в которых есть лампочка и приемная пластинка, они получают информацию о состоянии кровотока», — рассказала главный врач санатория «Лаба» Лидия Шахматова.

«Эффект достигается за счет вмешательства в эти электрические импульсы — их анализа и генерации новых импульсов. У прибора есть нормальное электромагнитное поле, нормальное электростатическое поле и генератор СВЧ-излучения», — пояснил директор медико-технического института Николай Цветков.

Оздоровление с помощью таких методик проходит прямо в санатории «Лаба». Оздоровительный комплекс находится в Лабинске и знаменит на всю страну термальными водами. К тому же для гостей комплекса организовали трансфер из Краснодара, Ростова, Москвы и Воронежа.

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